Avrupa'da Soğuklar 70 Can Aldı





Avrupa mevsim ortalamalarının oldukça altındaki soğuk ve yoğun karla mücadele ediyor.



Öncelikle Balkanları etkisi altına alan soğuklarda yer yer sıcaklıklar -20 dereceye kadar geriledi ve çok sayıda can kaybına da sebep oldu. Son bir haftada buna bağlı ölümlerin sayısı 70'i geçti.



Yoğun kar yağışı sonucu yollar kapandı, birçok bölgede ulaşım önemli ölçüde aksadı. Ayrıca enerji sorunu da baş gösterdi. Bulgaristan'da elektrik ve gaz tüketimi son 20 yılın en üst seviyesine yükseldi.



Soğuklardan en çok etkilenenlerin başında evsizlerin yanısıra zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan göçmenler bulunuyor.



Soğuk hava dalgası Doğu Avrupa'da da giderek etkisini arttırıyor. Londra'da bir çok uçak seferi iptal edilirken Fransa'da da çıkan fırtına sonucu yaklaşık 330 bin konuta bir süre elektrik verilemedi. Bu ülkede hafta sonu yer yer -10 derecelerin görülmesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: İskoçya Hava durumu aldı Avrupa Fırtına Balkanlar Almanya soğuklar Avrupada can Gepost: 13 januari 2017