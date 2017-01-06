Avrupa'da Perakende Satışlar Kasımda Azaldı

Perakende satışlar, 2016 yılının kasım ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,4 ve Avrupa Birliğinde (AB) de yüzde 0,1 azaldı.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün yayımladığı verilere göre, geçen yılın kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekim ayına kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Perakende satışlar, 2015 yılının kasım ayına kıyasla ise yüzde 2,3 yükseldi.



Tek Para Birliği'nde perakende satışların kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalması ve 2015 yılının aynı ayına kıyasla ise yüzde 1,9 artması bekleniyordu.



Veriler ayrıca, 28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) perakende satışların kasım ayında önceki aya oranla yüzde 0,1 azaldığını ve 2015 yılının aynı ayına kıyasla ise yüzde 3,4 yükseldiğini ortaya koydu.



Avro Bölgesi'nde ve AB'de perakende satışların aylık bazda azalmasında, gıda dışı ürünler, gıda, içki ve tütün ürünleri satışlarının gerilemesi etkili olurken, otomotiv yakıtı satışı arttı.



En fazla Almanya'nın perakende satışları azaldı



Verinin mevcut olduğu ülkeler arasında, kasımda aylık bazda perakende satışında en fazla azalış görülen ülke yüzde 1,8'le Almanya olurken, en fazla artış görülen ülke yüzde 6,2 ile Lüksemburg oldu.



2016 yılının kasım ayı ile 2015 yılının kasım ayı kıyaslandığında ise Avro Bölgesi'nde ve AB'de perakende satışlardaki artış, sırasıyla gıda dışı ürünler, otomotiv yakıtı ve gıda, içki ve tütün ürünlerinden kaynaklandı.



Perakende satışlarında söz konusu dönemde en fazla artış görülen ülke yüzde 12,4 ile Lüksemburg oldu. Bu dönemde perakende satışlarında azalış görülen tek ülke ise yüzde 0,2 ile Belçika olarak belirlendi.