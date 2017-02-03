Avrupa'da Perakende Satışlar Aralık 2016'da Azaldı

Perakende satışlar, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3, Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 0,8 azaldı.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Aralık 2016'da mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar kasım ayına kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 azaldı. Perakende satışlar, 2015'in aralık ayına göre yüzde 1,1 yükseldi.



Tek para birliğinde perakende satışların aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ve 2015'in aynı dönemine göre de yüzde 1,8 artması bekleniyordu.



Veriler ayrıca, 28 üyeli AB'de perakende satışların aralıkta önceki aya oranla yüzde 0,8 azaldığını ve 2015'in aynı ayına göre ise yüzde 2,3 yükseldiğini ortaya koydu.



2016'da ortalama perakende ticaret önceki yıl ile kıyaslandığında Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8 ve AB'de de yüzde 2,8 artış kaydetti.



En fazla Finlandiya'nın perakende satışları azaldı



Verinin mevcut olduğu ülkeler arasında, aralıkta aylık bazda perakende satışında en fazla azalış görülen ülke yüzde 3,2 ile Finlandiya olurken, en fazla artış görülen ülke ise yüzde 1,9 ile Lüksemburg oldu.



2016'nın aralık ayı ile önceki yılın aralık ayı kıyaslandığında, perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 14,7 ile Lüksemburg oldu. Söz konusu dönemde perakende satışlarında en fazla azalış görülen ülke ise yüzde 2,2 ile Finlandiya olarak belirlendi.