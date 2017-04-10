Avrupa'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Avrupa'da 27 Mart'ta başlayan ve 14 gün devam eden, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi.



Avrupa genelinde 31 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 82 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 14 gün süren anayasa değişikliği için halk oylama süreci 9 Nisan pazar günü saat 21.00'de tamamlandı.



Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan verilere göre, oy kullanma sürecinin sonlanmasına bir gün kala, 1 milyon 136 bin 921 yurt dışı seçmen sandık başına gitti.



Son gün oy kullanacak seçmenlerle beraber yurt dışında bu rakamın toplamda 1,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.





Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, 2015 yılında yapılan TBMM 26. dönem milletvekili seçimlerine oranla yüzde 20'ye yakın artması öngörülüyor.



Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu yetkililerinden alınan bilgilere göre, 252 bine yakın Türk seçmenin bulunduğu Hollanda'da,118 binin üzerinde seçmen oy vermek üzere sandığa gitti.



Belçika'da 1 Kasım seçimlerine oranla halk oylamasına katılım fazla oldu. Kayıtlı 133 bin seçmenin olduğu ülkede toplamda 81 bin 540 oy kullanıldı. Seçmenin yaklaşık yüzde 60'ının sandığa gittiği Belçika'da, bu oran 1 Kasım seçimlerinde 56 bin 113 oyla yüzde 42'ydi. Siyasi parti temsilcileri, vatandaşların demokratik tercihlerini göstermek için giderek daha fazla oranda oy kullanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Yaklaşık 38 bin Türk seçmenin kayıtlı olduğu İsveç'te ise 2 gün boyunca başkent Stockholm'de bulunan Kista Fuarı'na kurulan 16 sandıkta 10 bin 52 seçmen oy kullandı.



Orta ve batı Avrupa'da salı günü üç noktada toplanacak oy torbalarının, Oy Torbaları Nakil Komisyonu yetkilileri tarafından özel uçakla yurda taşınacağı, ayrıca kuzey Avrupa ülkelerindeki oy torbalarının da özel kuryeler ve yetkililerin gözetiminde tarifeli uçaklarla Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.