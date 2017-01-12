Avrupa'da İslamofobi: Geçmiş ve Günümüz" Sempozyumu

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR), yarın "Avrupa'da İslamofobi: Geçmiş ve Günümüz" konulu sempozyum düzenleyecek.



IRCICA'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Kampüsü Oditoryum Salonu'nda iki gün sürecek sempozyumun yarınki oturumları 10.00-17.00 saatleri arasında iki başlık altında gerçekleşecek. IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren'in başkanlığındaki oturumda "Batı'nın Korku Tüccarlığı Olarak İslamofobi", "İslamofobi'nin Modern Gerekçesi Olarak Vatanseverlik", "Çağdaş Resimde Yeni Oryantalizm", "Bilinçaltı Önyargılar: Avrupa'daki İslamofobi'nin Kökeni ve Gelişimi" konuları ele alınacak.



Öğleden sonrajs oturumda "Yeni Bir Şey Yok: Türk ve Balkan Müslümanlarından Almanya'ya Savaş Sonrası Göçte Varsayılan İslamofobi", "İslamofobi/nin Hollanda'daki Müslümanlar üzerindeki sosyal etkisi", "Yabancıyla nasıl başa çıkıyorsunuz? Almanya'da 'Leitkultur' ve Çokkültürlülük Arasında İslam", "Finlandiya'daki İslamofobik söylem: Cami tartışmalarından Ramazan festivallerine" konulu tebliğler sunulacak.



Sempozyumun ikinci günü 3 oturum halinde gerçekleşecek. İlk oturumda "Mülteciler ve İslamofobi" başlığı altında "Arap Medyasında Mülteci ve İslamofobi: Almanya ve Doğu Avrupa'ya Bir Bakış", "Avrupa'daki İslamofobi ve Doğu'daki Yankıları", "Avrupa Müslümanların Göç Yasağı Hakkında Tutumları", "Balkanlar'da Tarih Eğitimi ve İslamofobi", "Yunanistan'da İslam ve İslamofobi'nin İncelenmesi", "Yunan İmgeleminde İslamofobi ve Osmanlı Geçmişi", "Bosna Hersek İslam Cemaati ve İslamofobi", "Kosova'da Savaş Sonrası Kurumsal Düzenlemelerin Meydan Okumaları" konulu sunumlar paylaşılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, Avrupa'da İslamofobi'nin uzun bir geleneği ve tarihi olduğunu, Avrupa ülkelerinin birçoğunun, tarihsel rollerini "Hristiyanlığın Hamisi" olarak Türk tehdidi karşısında tanımladığını kaydetti.



Avrupa'da Müslümanların varlığının, Avrupa'yı İslami bir meslek tehdidi altına sokan Müslüman karşıtı örgütlerin ve partilerin kurulmasını tetiklediğini vurgulayan Eren, "Sonunda Ortadoğu'da siyasi istikrarsızlık ve Batılı güçlerin bölgede müdahalesi, kendilerini 'İslamcı' olarak tanımlayan terör örgütlerinin kurulmasını sağladı. Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden Avrupa'ya milyonlarca Müslüman'ın sığınması ve mülteci krizi, İslam tartışmalarının canlanmasına neden oldu ve İslamofobi Avrupa'da doruğa ulaştı. Bizler de IRCICA ve BALKAR olarak konuyu uluslararası bir perspektife taşıma adına 2 gün sürecek sempozyumda masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.



Sempozyumda, geçmişten günümüze Avrupa'da gelişen İslamofobi tüm yönleriyle konuşulacak.