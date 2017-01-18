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Avrupa'da İnşaat Üretimi Yüzde 0,2 Arttı
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Avrupa'da İnşaat Üretimi Yüzde 0,2 Arttı
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:17
Euro Bölgesi'nde ve AB'de inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde ve AB'de inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi
Kaynak:
Dunya.com
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