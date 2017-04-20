Avrupa'da İnşaat Üretimi Şubatta Arttı

İnşaat üretimi, Avro Bölgesi'nde şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,9 ve Avrupa Birliği'nde (AB) de yüzde 4,4 arttı.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın şubat ayında ocak ayına kıyasla yüzde 6,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 2016 yılının şubat ayına kıyasla ise yüzde 7,1 arttı.



Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de de inşaat üretiminin şubatta önceki aya oranla yüzde 4,4 ve 2016'nın aynı ayına kıyasla da yüzde 5,2 arttığını ortaya koydu.



Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış, yüzde 25,7 ile Slovenya'da, en fazla azalış ise yüzde 2,8'le Polonya'da ölçüldü.



Yıllık bazda ele alındığında da inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 21,4 ile Slovenya oldu. En fazla azalış ise yüzde 10,6 ile Slovakya'da kaydedildi.