Avrupa'da Hibrit Araç Sayısı 2016'da Yüzde 10 Arttı





Avrupa'da geçtiğimiz yıl satılan hibrit araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 206 bin 584 oldu.



Belçika merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin, Avrupa Serbest Ticaret Alanı verilerinden derleyerek yayınladığı rakamlara göre bu toplam içinde 2016 yılında elektrikle şarj edilebilir hibrit araç sayısı ise yüzde 17.2 artışla 113 bine ulaştı.



Bataryayla çalışan hibrid araçların sayısı ise 2.9 oranında arttı, 90 bin 795'e yükseldi.



Verilere göre 2016 yılının son çeyreğinde 2015 yılının aynı dönemindeki güçlü artışa rağmen elektrikle şarj edilen hibrid araçlara talep yüzde 10.6 geriledi.



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Tags: sayısı hibrit yüzde 2016da Otomobil endüstrisi Ekoloji Avrupa arttı Avrupada araç Gepost: 01 februari 2017