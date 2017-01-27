Avrupa'da Hanehalkı Reel Geliri Hafif Arttı

Kişi başına düşen hanehalkı reel geliri geçen yılın 3'üncü çeyreğinde Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2 ve Avrupa Birliğinde de yüzde 0,1 artış gösterdi.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde kişi başına düşen hanehalkı reel geliri 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 artış kaydetti. Söz konusu oran, aynı yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,2 artmıştı.



Para Birliği'nde kişi başı hanehalkı reel tüketimi ise bir önceki çeyrekteki yüzde 0,1'lik artışın ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 yükseldi.



2016'nın üçüncü çeyreğinde, 28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise kişi başına düşen hanehalkı reel gelirinde yüzde 0,1'lik artış belirlendi. AB'de bir önceki çeyrekte kişi başına düşen hanehalkı reel geliri yüzde 0,4 artış kaydetmişti.



AB'de, kişi başı hanehalkı reel tüketimi ise ikinci çeyrekteki yüzde 0,3'lük artıştan sonra üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 yükseldi.