Avrupa'da geçerli diploma dönemi

Türk vatandaşlarının Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişiminin önü açılıyor.

Türkiye eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerince daha anlaşılır, güvenilir ve geçerli olması yönünde büyük bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca açıklanan Türkiye Referanslama Raporu'na göre; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğunda geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'ne (AYÇ) referanslandı. Eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi bakımından büyük öneme sahip bu gelişme ile, Türk vatandaşlarının Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişiminin kolaylaşması ve artmasının da önü açılıyor.

Çok önemli bir gelişme

Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden biri olan Beykoz Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ulusal yeterlilikler çerçevelerinin 2000'li yılların başından itibaren dünyadaki gelişmiş ülkelerin gündeminde olduğunu belirterek, "Yeterlilik çerçeveleri, ülkelerin eğitim sistemlerine göre verilen diploma ve yeterlilik belgelerinin ulusal düzeyde tanımlanmasına, sınıflandırılmasına, uluslararası düzeyde diploma ve yeterliliklerin şeffaf bir şekilde anlaşılması ve tanınmasına olanak sağlaması bakımından önemli" dedi.

29 Mart'ta kabul edildi

Mehmet Durman, 2015'ten itibaren Türkiye'deki diploma, sertifika ve mesleki yeterlilikler için geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri ile ilişkilendirilme çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Durman, 29 Mart 2017'de Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu'nun ilgili Danışma Grubu tarafından görüşülerek Avrupa Üst çerçeveleri ile ilişkisinin kabul gördüğünü vurguladı.

İlköğretimden doktoraya

Mehmet Durman, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğinde gerçekleştirilen örnek bir çalışma olduğunu söyledi. Durman, "Bu çerçeve, Türkiye'deki ilköğretimden, yükseköğretimin doktora seviyesine kadar her seviyede Milli Eğitim ve yükseköğretim diplomalarını, MYK yeterlilik sertifikalarını, formal ve informal yollar ile kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınmasına olanak sağlayacaktır' dedi.

İstihdam ihtiyacına destek

Mehmet Durman şöyle devam etti: "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin ilgili kurumlar tarafından sahiplenilmesi, uygulanması ve sürekli geliştirilmesi ülkemizin iş gücü ve istihdam ihtiyacını destekleyecektir. Bu çerçeve ayrıca, eğitim, öğretim ve yeterlilikler sisteminin gelişmesine, reformuna, uluslararası tanınmasına katkı sağlayacak en önemli gelişmelerden birisidir."

