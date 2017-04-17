Avrupa'da En Çok 'Evet' Bu Ülkeden Geldi

Türkiye Anayasa değişikliği referandum yurtdışı Avrupa sonuçlarına göre en çok evet oyu Belçika'dan geldi.



Türkiye'de seçmenin sandık başına giderek Anayasa değişikliği için oy kullandığı seçimde, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da oylarını kullanmıştı. Dün oy verme işleminin ardından yurtdışı seçim sonuçları da açıklandı. Sonuçlara göre, Almanya yüzde 63, Hollanda yüzde 68, Avusturya yüzde 71, Danimarka yüzde 59'la evet derken, Belçika ise yüzde 77'le "Evet" diyerek Avrupa'da en yüksek evet oy oranına ulaştı. Avrupa'nın diğer ülkelerine kıyasla 137 bin seçmene sahip Belçika'da 81 bin 540 seçmenin oy kullanması sonucu yüzde 77 oranında evet oyu çıkması, Belçika'daki "Evet" diyenlerin yüzünü güldürdü. Yurtdışından gelen oylara göre, referandum sürecinde "evet" kampanyalarının düzenlenmemesi için yersiz uygulamaları devreye sokan Hollanda, Almanya ve Fransa'dan gelen sandıklardan evet çıktı.



27 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında yapılan oylama esnasında büyük bir çalışmaya imza atan UETD (Avrupa Türk Demokratlar Birliği) Belçika, sonuçların açıklanması sonrası zafer kutlaması yaptı. UETD Belçika merkez binasında yapılan kutlamaya, UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat olmak üzere UETD Belçika yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. UETD Belçika Kadın Kolları tarafından kesilen pasta sonrası bir konuşma yapan Başkan Basir Hamarat ekibine teşekkür ederek, başarılı olduklarına vurgu yaparken aynı tempoda çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.



Başkan Basir Hamarat yaptığı konuşmada, "Çok uzun bir maratonun sonuna geldik ve sonuç olarak Elhamdülillah istediğimiz sonucu aldık. Belçika ekibi olarak çok güzel bir sonuç aldık, mutluyuz ve huzurluyuz. Devletimiz, milletimiz ve ümmeti Muhammed için hayırlara vesile olur inşallah" dedi. Türk ve AK Parti bayrakları ile Evet flamaları sallayarak zaferi kutlayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atarak Cumhurbaşkanı'na olan sevgilerini gösterdiler.



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