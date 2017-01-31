Avrupa'da Büyüyen İnşaat Sektörü Türkiye İçin Fırsat"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin (Türkiye İMSAD) raporuna göre, Avrupa inşaat sektöründeki büyüme beklentileri, Türkiye'nin bu pazara olan inşaat malzemesi ihracatı için fırsatlar oluşturuyor.



Türkiye İMSAD'ın ocak ayı sektör raporuna göre, inşaat sektörü 2016 yılının ilk 9 ayında yüzde 7,4 büyüdü. Geçen yıl genelinde ise büyümenin yüzde 5-6 arasında olacağı öngörülüyor. 2017'de kamu yatırımları ile kentsel dönüşüm süreci inşaat sektörünü desteklemeye devam edecek. Yıl içinde özellikle referandum süreci, faaliyetlerdeki gelişmelerde belirleyici etkenlerden biri olacak.



Geçen yılın ikinci yarısında sürekli gerileyerek 17,6 puan birden düşen inşaat sektörü güven endeksi ise 2017'ye uzun bir süre sonra ilk kez 6 puanlık artışla girdi.



Bu yıl hedef pazarlarda koşulların daha uygun olması ve farklı oranlarda ekonomik büyüme görülmesi bekleniyor. Bu da Türkiye müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörleri için fırsat oluşturuyor.



Kamu yatırımları inşaat sektörünü destekleyecek



Rapora göre, hükümetin yavaşlayan ekonomiyi tekrar toparlamak için kamunun yatırımlarını yüzde 27 artıracak olması ve altyapı yatırımlarını genişletmesi 2017 yılında inşaat sektörünü önemli ölçüde destekleyecek. Kentsel dönüşüm ve yenileme faaliyetleri ise mevcut belirsizliklere rağmen sürecek.



Geçen yıl son 4 ayda uygulanan kampanyalarla yeni bir rekor kıran konut satışlarının 2017'de de aynı seviyelere ulaşması için kampanyaların sürmesinin gerektiği ifade ediliyor.



2016 yılının ikinci yarısından itibaren konut kredilerinin aylık ortalama faiz oranları yüzde 1'in altında gerçekleşti. Ancak bankaların 2017 yılı genelinde aylık ortalama yüzde 1'in altında faizle konut kredisi kullandırma olasılığının düşük olacağı öngörülüyor.



Tüm bunlar değerlendirildiğinde inşaat sektörü 2017 yılında genel ekonominin üzerinde ancak 2016 yılının altında bir büyüme performansı gösterecek.



AB'de 2017 büyüme beklentileri olumlu



Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı için yakın ve geleneksel pazarlarından biri olan Avrupa Birliği (AB) bölgesindeki inşaat faaliyetleri son 2 yıldır toparlanma eğilimi ve yeniden büyüme sürecine girdi. Avrupa inşaat sektöründeki büyüme beklentileri, Türkiye'nin bu pazara olan inşaat malzemesi ihracatı için 2017 yılında daha olumlu koşullar oluşturacak.



Müteahhitlik hizmetleri ile inşaat malzemeleri sanayi ürünleri ihracatı için öncelikli ve önemli olan pazarlarda 2017 yılında farklı oranlarda ekonomik büyüme bekleniyor. 2017 yılında müteahhitlik işleri ve ihracat için yakın ve komşu pazarların ekonomik koşullarının daha uygun olacağı öngörülüyor.



Rapora göre, 2016 yılında inşaat sektörünün yurt içinde kullandığı kredilerde büyüme önemli ölçüde yavaşladı. 2016 yılının ilk 11 ayı sonunda inşaat sektörünün yurt içinden kullandığı nakdi krediler yüzde 11,8 artış göstererek 155,62 milyar liraya ulaştı.



Gayrimenkul iş geliştirme sektörünün kullandığı krediler ise aynı dönemde yıllık olarak yüzde 5,1 artarak 88,2 milyar lira oldu.



İnşaat ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinin kullandıkları kredi stokunda bu yavaşlama mevcut döviz kredilerinin yükselen döviz kurları nedeniyle şişmesine rağmen yaşandı. Yeni kredi kullanımı ise oldukça sınırlı kaldı.



2016 yılının ilk 11 ayında inşaat sektöründe yurt dışında kullanılan krediler yüzde 15,9 artışla 10,85 milyar dolara yükseldi. Gayrimenkul iş geliştirme sektöründe ise yurt dışı krediler aynı dönemde yüzde 5,3 artarak 5,15 milyar dolara çıktı.