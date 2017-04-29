Avrupa'da 'Buyurun, Ben Müslümanım' Etkinliği

Avrupa'daki Milli Görüş teşkilatları, 12 farklı ülkede yaklaşık 155 bin kişiye gül dağıtarak İslamiyet hakkında bilgi verdi.



İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı tarafından organize edilen "Buyurun, ben Müslümanım" adlı etkinliğin üçüncüsü, 200 farklı noktada düzenlendi.



Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan IGMG, cadde ve meydanlara kurulan stantlarda yoldan geçenlere gül ve İslamiyet hakkında broşürler dağıttı.



AA muhabirine açıklamada bulunan IGMG Köln Bölgesi Gençlik Teşkilatlanma Başkanı Kamil Haydan, artık geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği, Batılı ülkelerde İslam ve Müslümanlar hakkında var olan ön yargıları kırmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.



Batılı ülkelerdeki bazı medya organlarının Müslümanları kötü tanıttıklarına işaret eden Haydan, "Bizi bizden öğrenmeleri için bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.



Haydan, "Gül verdiğimiz kişilere İslami duruşu, topluma uyum sağlayan bireyler olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. IGMG olarak topluma fayda sağlamak için çalışmalar yürüttüğümüzü, hiçbir radikal grubu onaylamadığımızı anlatıyoruz." diye konuştu.



Teşkilatın gençlik kollarınca düzenlenen bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu, her Müslümanın bu tür etkinlikler düzenleyerek İslam'ın güzel ahlakını anlatması gerektiğini vurgulayan Haydan, Hazreti Muhammed'in güzel ahlakını Batılı ülkeler başta olmak üzere herkese anlatmanın önemine dikkati çekti.