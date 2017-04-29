Avrupa'da "Buyrun, Ben Müslümanım" Etkinliği

Avrupa'nın 12 faklı ülkesinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından "Buyurun, Ben Müslümanım" etkinliği gerçekleştirildi.



İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı tarafından Avrupa'da 12 farklı ülkede, İslam ve Müslümanlar hakkında var olan ön yargıları yıkmak amacıyla "Buyurun, Ben Müslümanım" etkinliği düzenlendi.



Almanya'nın Köln kentinde, etkinlik kapsamında 11 farklı noktada kurulan stantlarda, yoldan geçenlere gül ve İslamiyet hakkında broşürler dağıtıldı. Yetkililer toplam 155 bin insana gül dağıttıklarını ve bilgi verdiklerini belirtti.



IGMG Gençlik Teşkilatı'nın yaptığı açıklamada, "Gül verdiğimiz kişilere İslami duruşu, topluma uyum sağlayan birer bireyler olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. IGMG olarak topluma fada sağlamak için çalışmalar yürüttüğümüzü, hiçbir radikal grubu onaylamadığımızı anlatıyoruz. Güzel diklerimizi anlatmak için en iyi araçlardan birinin gül olduğunu düşünüyoruz" denildi.



Avrupa'da 200 farklı noktada gerçekleştirilen etkinlik, üçüncü kez düzenleniyor.



(Sinan Karamurat / İHA)