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Avrupa'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı
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Avrupa'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı
Euro Bölgesi'nde ve AB'de bütçe açığı/GSYH oranı, 2016 yılında 2015'e göre azaldı.
24 Nisan 2017 Pazartesi 13:27
Euro Bölgesi'nde ve
AB
'de bütçe açığı/GSYH oranı, 2016 yılında 2015'e göre azaldı
Kaynak:
Dunya.com
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