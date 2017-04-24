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Avrupa'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı
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Avrupa'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı

Euro Bölgesi'nde ve AB'de bütçe açığı/GSYH oranı, 2016 yılında 2015'e göre azaldı.

Avrupa'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı

Euro Bölgesi'nde ve AB'de bütçe açığı/GSYH oranı, 2016 yılında 2015'e göre azaldı

Kaynak: Dunya.com

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