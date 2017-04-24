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Avrupa'da 2016'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı
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Avrupa'da 2016'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı

Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl Avro Bölgesi'nde yüzde 1,5'e, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 1,7'ye indi.

Avrupa'da 2016'da Bütçe Açığı/gsyh Oranı Azaldı

Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl Avro Bölgesi'nde yüzde 1,5'e, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 1,7'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2015 yılında yüzde 2,1 iken, 2016'da yüzde 1,5'e indi.

28 üyeli AB'de de bütçe açığı/GSYH oranı aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 1,7'ye geriledi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı da söz konusu dönemde yüzde 90,3'ten yüzde 89,2'ye ve AB'de de yüzde 84,9'dan yüzde 83,5'e düştü.

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