Avrupa Çevre Ajansı Türkiye'den Bülent Ecevit Üniversitesi'ni Seçti

Avrupa Konseyi'nin bir alt organı olan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)'nın "Ulusal Uzman" programı adı aldı Türkiye'ye tanıdığı 1 kişilik kontenjan için Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Ali İhsan Şekertekin'i seçti.



Adayların özgeçmişlerini üzerinden yapılan ön değerlendirme sonucu mülakata seçilen Arş. Gör. Aliihsan Şekertekin, AÇA Başkanı Prof. Hans Bruyninckx ile yüz yüze online mülakat görüşmesi sonucunda Genel Merkezi Kopenhag'da bulunan AÇA'da Ulusal Uzman olarak görev almaya hak kazandı.



Avrupa Birliği tarafından çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgi sunmak, çevresel hususların ekonomik politikalarla bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe geçiş hakkında bilgilendirilmiş kararlar almalarına yardımcı olmak üzere AÇA'da 33 üye ülke ve 6 işbirliği ülkesinden uzmanlar görev yapıyor.



Araştırma Görevlisi Ali İhsan Şekertekin konuyla ilgili olarak "Avrupa Çevre Ajansın da böylesi önemli bir görev için ülkemi temsilen benim seçilmiş olmam dolayısıyla gerek üniversitem gerekse de kendim adına büyük onur duydum. Yüksek Lisansımı Uydu Görüntülerinden Yer Yüzey Sıcaklıklarının Tespiti üzerine yapmıştım. Doktora çalışmamı ise yine Uydu Görüntülerinden Toprak Nemi Çıkarımı ve Yeryüzey Sıcaklığı İlişkisi üzerine yapıyorum. Bu konulara yönelmemde bana yol gösteren ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yüksek Lisans Tez Danışmanım Prof.Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Şu anda Doktora danışmanlıklarımı yapan ve bilgileriyle bana yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Aycan Marangoz ve Yrd. Doç. Dr Saygın Abdikan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, bilgi ve deneyimleriyle her zaman yardımlarını gördüğüm İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şinasi Kaya'ya ayrıca teşekkür borçluyum" şeklinde konuştu.



Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer de yaptığı açıklamada "Bu onurlu görev için seçilen Araştırma Görevlisi Ali İhsan Şekertekin'i ve onu yetiştiren hocalarını canı gönülden kutluyorum. Geomatik Mühendisliği Bölümümüz elde ettiği başarılarla uluslararası alanda bizleri gururlandıran bir bölüm. Destek verildiğinde ve istendiğinde insanımızın neler başarabileceğinin canlı bir örneğini oluşturuyorlar. Bu vesileyle tüm bölüm elemanlarını bir kez daha kutluyorum" dedi. - ZONGULDAK