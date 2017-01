Avrupa Buz Kesti

Avrupa dondurucu soğukların etkisi altında.



Termometrelerin sıfırın altında 41 dereceyi gösterdiği Finlandiya'da aşırı soğuklar bu yılın rekorunu kırdı.



Meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgasının ülkenin tüm kesimleri için geçerli olduğunu belirterek gemi yolculuğu planlayanlara uyarılarda bulundu.



Uzmanlar ayrıca gribe karşı özellikle risk altındakilerin daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. En yüksek hava sıcaklığının sıfırın altında 7'lerde olduğu ülkede ağır grip nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.



After a particularly mild winter so far, the real cold weather is about to begin in Finland: https: //t.co/UZZOw6JUZT via ylenews pic.twitter.com/4FwhztUbHw— Discovering Finland (DiscoverFinland) January 4, 2017



Bosna Hersek'te perşembe günü başlayan aşırı kar yağışı ülkeyi bembeyaz örtüyle kapladı.



Kar yağışı ve dondurucu soğukların en az beş gün daha devam edeceği belirtildi.



Hava sıcaklığının en yüksek eksi 11 en düşük ise eksi 26 derecede seyredeceği tahmin ediliyor.



Fotoğraf: AA/Mustafa Öztürk



İtalya'da da benzer görüntüler var.



Geçtiğimiz ağustos ayındaki depremde 300 kişinin hayatını kaybettiği Amatrice kenti ile ekim ayında depremin yaşandığı çevre bölgeler kar altında kaldı.



Evlerini kaybeden ve halen geçici yapılarda barınan bazı afetzedeler şimdi de çetin kış şartlarıyla mücadele etmek zorunda.



A #cat wanders amid #snow covered rubble in the earthquake-hit town of #Amatrice #Italy Emiliano Grillotti via AP pic.twitter.com/TprZFrtion— SundayTimesPictures (@STPictures) January 5, 2017



Almanya'da ise Axel fırtınası sel felaketini beraberinde getirdi. Selin vurduğu kuzey eyaletlerde suyun yüksekliği 2 metreyi buldu.



Ülkenin iç kesimlerindeki kar fırtınası ise trafik kazalarına yol açtı. Sadece Bavyera'da, bir günde, normalden üç kat daha fazla, 160 trafik kazası rapor edildi.



Tüm olumsuzluklara rağmen beyaz örtü muhteşem manzaralar oluşturdu.



Fotoğraf: REUTERS/Kai Pfaffenbach



