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Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsaları, İngiltere Başbakanı May'in 8 Haziran'da erken seçime gitme kararının ardından güne İngiltere ve Fransa hariç alış ağırlıklı başladı.

Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsaları, İngiltere Başbakanı May'in 8 Haziran'da erken seçime gitme kararının ardından güne İngiltere ve Fransa hariç alış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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