HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
BİST
92.039 %1,36
DOLAR
3,6497 %-0,63
EURO
3,9311 %-0,11
PARİTE
1,0763 %0,48
ALTIN
150,48 %-0,49
FAİZ
11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
St. Petersburg Saldırısıyla İlgili Türkiye...
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
20 Nisan 2017 Perşembe 19:27
Avrupa
borsaları günü kazançla tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9524438] Dunya.com
Avrupa
,
Borsa
,
Kaza
7
76
33
Türkiye'ye yapılacak fabrikaya Alman Meclisi'nden engel
Dolar sert düştü!
Otomotiv devinin fabrikasına el kondu
Türk gayrimenkul devi Barcelona'ya sponsor oldu
Altın giderek eriyor!
Ünlü giyim markası borsaya açılıyor
Atanamayan öğretmen çıldırdı, valilik önünde soyundu