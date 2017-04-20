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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 378,06 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 kazançla 7.118,54 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artarak 12.027,32 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 19.849,44 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 yükselişle 5.077,91 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,02'lik kazançla 10.372,50 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.18 itibarıyla yüzde 0,35'lik artışla 1,0749 seviyelerinden işlem görüyor.

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