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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
25 Ocak 2017 Çarşamba 20:37
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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