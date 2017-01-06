Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 kazançla 7.210,05 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 artarak 11.599,01 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artışla 19.687,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 artarak 4.909,84 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,29'luk yükselişle 9.515,90 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi Türkiye saatiyle 20.56 itibarıyla yüzde 0,50'lik kayıpla 1,0549 seviyelerinden işlem görüyor.
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
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