Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 365,64 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 kazançla 7.195,31 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,01 artarak 11.584,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 artışla 19.642,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 4.900,64 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,27'lik yükselişle 9.488,20 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.19 itibarıyla yüzde 1,03'lük kazançla 1,0596 seviyelerinden işlem görüyor.
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
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