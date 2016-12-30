Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 artışla 361,42 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 kazançla 7.142,83 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 11.481,06 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükselerek 4.862,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 tırmanarak 19.234,58 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,27'lik artışla 9.352,10 puana ulaştı.



Avro/dolar paritesi ise saat 20.57 itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 1,0531 seviyelerinden işlem görüyor.