Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,6 yükselerek 362,18 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 7.150,63 puan oldu.





Almanya'da DAX endeksi yüzde 1 artışla 11.648,96 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 18.739,50 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 4.792,24 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 yükselişle 9.412,00 puana çıktı.



ABD'de dün başlayan ve kararları bugün saat 22.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı piyasaların odak noktasında yer alıyor. FOMC'nin faiz artırımına gitmesini beklemeyen piyasalar, karar metninde, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili FOMC'nin ilk izlenimlerini anlamaya çalışacak.



Ayrıca bugün Avro Bölgesinde ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ocak ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek.