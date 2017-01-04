Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselerek 365,96 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 7.182,11 puan oldu.



Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,2 artışla 11.606,57 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 19.729,05 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 4.909,70 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.521,40 puana çıktı.



Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi enflasyon verilerinin, ABD'de ise ABD Merkez Bankasının (Fed) 13-14 Aralık 2016 tarihli toplantısının tutanaklarının takip edileceğini ifade ediyor.