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Avrupa Borsaları Yılı Yükselişle Kapattı
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Avrupa Borsaları Yılı Yükselişle Kapattı
30 Aralık 2016 Cuma 21:22
Avrupa borsaları, yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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