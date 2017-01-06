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Avrupa Borsaları Pozitif Kapandı
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Avrupa Borsaları Pozitif Kapandı
6 Ocak 2017 Cuma 21:12
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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