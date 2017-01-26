Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrupa Borsaları Negatif Seyretti
Ara
BİST 83.827 %0,84
DOLAR 3,8590 %0,98
EURO 4,1220 %0,29
PARİTE 1,0677 %-0,70
ALTIN 147,18 %-0,19
FAİZ 11,44 %0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrupa Borsaları Negatif Seyretti

Avrupa borsaları, Almanya ve Stoxx Europe 600 hariç düşüşle kapandı.

Avrupa Borsaları Negatif Seyretti

Avrupa borsaları, Almanya ve Stoxx Europe 600 hariç düşüşle kapandı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>