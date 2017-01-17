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Avrupa Borsaları Negatif Seyretti
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Avrupa Borsaları Negatif Seyretti
Avrupa Borsaları Negatif Seyretti
17 Ocak 2017 Salı 21:07
Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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