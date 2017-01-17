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Avrupa Borsaları Negatif Seyretti
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Avrupa Borsaları Negatif Seyretti

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları Negatif Seyretti

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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