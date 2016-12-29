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Avrupa Borsaları Negatif Seyretti
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ABD 35 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor
Avrupa Borsaları Negatif Seyretti
29 Aralık 2016 Perşembe 20:52
Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9112889] Dunya.com
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