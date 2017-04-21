Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 değer kazanarak, 378,12 puana çıktı.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 artarak 12.048,57 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,04 kazançla 10.377,00 puana yükseldi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 azalarak 7.114,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37'lik azalışla 5.059,0 ve puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,54 düşüşle 19.741,75 puana indi.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,32'lik azalışla 1,0683 seviyelerinde bulunuyor.