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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
12 Nisan 2017 Çarşamba 19:42
Avrupa
borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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