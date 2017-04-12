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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artarak 381,90 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 12.154,70 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.348,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,01'lik düşüşle 5.101,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 gerileyerek 20.004,93 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,54 kayıpla 10.360,50 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,0606 seviyelerinde bulunuyor.

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