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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Saldırı...
Trump Sonrası New York Borsası Düştü
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
20 Ocak 2017 Cuma 21:02
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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