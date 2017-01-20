Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 362,58 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 azalarak 7.198,44 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 düşerek 19.479,46 puana geriledi.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 11.630,13 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 artarak 4.850,67 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,10 puan oldu.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.36 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,0686 seviyelerinde bulunuyor.