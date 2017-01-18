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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
18 Ocak 2017 Çarşamba 21:07
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9175849] Dunya.com
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