Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 değer kazanarak 363,07 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artarak 7.247,61 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 11.599,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak 19.358,10 puana yükseldi.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 4.853,40 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,09 düşerek 9.386,20 puan oldu.



Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.43 itibarıyla yüzde 0,21'lik düşüşle 1,0689 seviyelerinde bulunuyor.