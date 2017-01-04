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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
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Eski Başbakan Çiller'den Darbe Komisyonuna...
Şans Topu Devretti
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
4 Ocak 2017 Çarşamba 20:47
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9130760] Dunya.com
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