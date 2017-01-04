Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kaybederek 365,26 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,33 azalışla 9.462,90 puana indi.



Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,08'lik artışla 11.584,31 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.189,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27'lik yükselişle 19.626,64 puana çıktı.



Fransa'da CAC 40 endeksi ise değişmeyerek 4.899,40 puan seviyesinde gerçekleşti.



Avro/dolar paritesi ise saat 20.26 itibarıyla yüzde 0,67'lik artışla 1,0476 seviyelerinde bulunuyor.