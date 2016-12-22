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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 değer kaybederek 359,82 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 19.121,26 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 11.456,10 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 9.333,60 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,02 artarak 4.834,63 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32'lik artışla 7.063,68 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.38 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,0446 seviyelerinde bulunuyor.

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