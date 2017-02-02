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Hayvan İthalatına Yeni Kriterler Geliyor
Altında Yükseliş Sürecek Mi?
Avrupa Borsaları Kararsız
2 Şubat 2017 Perşembe 21:07
Avrupa borsaları İngiltere, İspanya ve Fransa hariç düşüşle kapandı.
Avrupa
borsaları
İngiltere
,
İspanya
ve
Fransa
hariç düşüşle kapandı.
Kaynak:
Dunya.com
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