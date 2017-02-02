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Avrupa Borsaları Kararsız
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Avrupa Borsaları Kararsız

Avrupa borsaları İngiltere, İspanya ve Fransa hariç düşüşle kapandı.

Avrupa Borsaları Kararsız

Avrupa borsaları İngiltere, İspanya ve Fransa hariç düşüşle kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 7.140,75 puana yükseldi.

İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,81 artışla 9406,40 puana çıktı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalarak 361,95 puana geriledi.

Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazanarak 4.794,29 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 11.627,95 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 azalarak 18,899,19 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2'lik artışla 1,0788 seviyelerinde seyrediyor.

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