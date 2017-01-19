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Avrupa Borsaları, İtalya Hariç Düşüşle Kapandı
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Avrupa Borsaları, İtalya Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları, İtalya Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalışla 362,85 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 gerileyerek 7.208,44 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 düşerek 11.596,89 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederek 4.841,14 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,08 azalarak 9.379,10 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,69 değer kazanarak 19.490,96 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,09'luk düşüşle 1,062 seviyelerinde bulunuyor.

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