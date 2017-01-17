Avrupa Borsaları, İtalya Hariç Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalışla 362,42 puana düştü.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 gerileyerek 7.220,38 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 4.859,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 düşerek 11.540,00 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,16 azalarak 9.394,90 puana indi.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 değer kazanarak 19.296,16 puana çıktı.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.51 itibarıyla yüzde 0,96'lık artışla 1,0701 seviyelerinde bulunuyor.