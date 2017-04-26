Avrupa Borsaları İspanya Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, perakende şirketleri başta olmak üzere beklentinin üzerindeki şirket gelir artışlarının etkisiyle İspanya IBEX 35 haricinde günü yükselişle kapattı.
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