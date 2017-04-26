Avrupa Borsaları İspanya Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, perakende şirketleri başta olmak üzere beklentinin üzerindeki şirket gelir artışlarının etkisiyle İspanya IBEX 35 haricinde günü yükselişle kapattı.

Avrupa Borsaları İspanya Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, perakende şirketleri başta olmak üzere beklentinin üzerindeki şirket gelir artışlarının etkisiyle İspanya IBEX 35 haricinde günü yükselişle kapattı.

Kaynak: Dunya.com

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