Avrupa Borsaları İspanya Hariç Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel jeopolitik gerilimlere ilişkin temkinli tutum almasıyla günü düşüşle tamamladı.
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