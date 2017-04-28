Avrupa Borsaları İspanya Hariç Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel jeopolitik gerilimlere ilişkin temkinli tutum almasıyla günü düşüşle tamamladı.

Avrupa Borsaları İspanya Hariç Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel jeopolitik gerilimlere ilişkin temkinli tutum almasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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