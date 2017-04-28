Avrupa borsaları İspanya hariç günü düşüşle kapattı.



Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel jeopolitik gerilimlere ilişkin temkinli tutum almasıyla günü düşüşle tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 azalarak 387,09 puana geriledi.



Paris'te CAC 40 endeksi, yüzde 0,08 değer kaybederek 5.267,33 puan oldu.



Almanya'da DAX 30 endeksi, yüzde 0,05 azalışla günü 12.438,01 puandan kapadı.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 1,15 azalarak 20609.16 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 kayıpla 7203.94 puana geriledi.



Öte yandan, İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 0,30 artarak 10715,80 seviyesinden kapandı.



Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,23 artarak 1,0896 seviyelerinde seyrediyor.