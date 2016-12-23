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Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Açıldı
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Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Açıldı
23 Aralık 2016 Cuma 11:42
Avrupa borsaları güne, Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.
Avrupa
borsaları güne, Noel ve
yılbaşı
tatilleri öncesinde
İngiltere
hariç alış ağırlıklı başladı.
Kaynak:
Dunya.com
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