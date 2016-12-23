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Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Açıldı
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Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Açıldı

Avrupa borsaları güne, Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Avrupa Borsaları İngiltere Hariç Yükselişle Açıldı

Avrupa borsaları güne, Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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